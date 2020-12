Internacional faz último treino antes de viajar para a Argentina

O Internacional encerrou a preparação para encarar o Boca Juniors, em Buenos Aires, na Argentina, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Os jogadores se reuniram no CT Parque Gigante para ajustar os últimos detalhes antes de viajar.

Sob o comando do técnico Abel Braga, a manhã desta terça-feira contou com uma atividade tática com os prováveis titulares. O Colorado terá os retornos de Cuesta e Rodinei, que cumpriram suspensão, e de Edenilson, que se recuperou da covid-19 e completou a quarentena.

A delegação do clube gaúcho viaja no final da tarde desta terça-feira. O Inter precisa reverter a derrota de 1 a 0 que sofreu dentro do Beira-Rio.