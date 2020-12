Internacional faz último treino antes de viajar para encarar o Bahia

Tentando manter o embalo da vitória na última rodada contra o Palmeiras, o Internacional, na manhã deste sábado, realizou o último treinamento antes de fazer viajem até Salvador para o confronto contra o Bahia, neste domingo, às 16 horas. Esta vai ser a última partida de 2020 do Colorado.

Sob comando do técnico Abel Braga no CT Parque Gigante, os jogadores fizeram atividades técnicas e táticas visando o duelo contra o Tricolor Baiano. A equipe gaúcha não contará com Marcelo Lomba e Rodrigo Moledo, suspensos, além de Moisés, que pertence ao adversário.

Como a vaga de goleiro está em aberto, Danilo Fernandes tem a chance de estrear nesta edição do Brasileirão na última partida no ano. Com 32 anos, ele atuou em apenas três ocasiões nesta temporada: contra Brasil de Pelotas, São José e Esportivo, todas pelo Campeonato Gaúcho.

“Trabalho forte diariamente e estou sempre pronto para jogar. Sabemos que somente um pode entrar em campo, mas temos que estar preparados fisicamente e mentalmente para qualquer eventualidade e fazer nosso melhor para defender o Internacional. Se o professor Abel optar por mim, com certeza vou dar o meu melhor para que possamos conquistar mais três pontos e nos manter brigando na parte superior da tabela de classificação”, declarou Danilo.