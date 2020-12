Internacional finaliza preparação para partida contra o Botafogo pelo Brasileiro

O Internacional está pronto para mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe enfrenta o Botafogo no Beira-Rio, às 19 horas (de Brasília), pela 25ª rodada do torneio.

Na sessão desta sexta, os jogadores trabalharam forte no CT Parque Gigante para encerrar a preparação. O técnico Abel Braga comandou uma atividade técnica com o provável time titular para o confronto.

O treinador terá os desfalques de Praxedes, Mauricio e Pedro Henrique, que estão na seleção sub-20. Além deles, Musto está suspenso e também será ausência no jogo.

O Inter briga para voltar ao G-4 do Brasileirão e está em 6º lugar, com 38 pontos. Já o Botafogo luta para sair da zona de rebaixamento e se encontra na vice-lanterna, com 20 pontos.