Internacional rescinde com atletas envolvidos em vídeo comprometedor

A terça-feira começou agitada no Internacional. Após a divulgação de um vídeo nas redes sociais, onde os atletas Matheus Monteiro e Luiz Vinícius, ambos do sub-20, aparecem sugerindo que haviam dopado uma mulher durante uma festa, o Colorado rescindiu o acordo com a dupla.

Nas imagens que viralizaram nas últimas horas, Matheus Monteiro deu a entender como a situação aconteceu. Enquanto isso, Luiz gravava o companheiro e colocou emojis que riam da história.

– Eu coloquei uma bala no copo dela, e ela ficou daquele jeito. Nem se ligou na cena, ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, quebrei um pedacinho e larguei ali. Ela ficou mal. E eu entrei para o quarto, ela de lá, contou Matheus.

Assim que o vídeo caiu na rede, diversos torcedores do Inter protestaram sobre o fato e pediram o afastamento dos jogadores.

Confira o comunicado do Inter:



‘O Sport Club Internacional comunica o término da relação contratual dos atletas Matheus Monteiro e Luiz Vinicius, ambos da categoria sub-20’, informou.