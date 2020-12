Internacional segue treinando focado no Brasileirão

Nem mesmo um sol intenso na manhã desta terça-feira, em Porto Alegre, impediu que o Internacional continuasse seus treinos no CT Parque Gigante. Os jogadores trabalham focados na importante partida, deste sábado, contra o Palmeiras pelo Brasileirão.

A comissão técnica do Colorado focou a primeira parte do treino em atividades físicas, as quais exigiram bastante força do elenco. Finalizado o circuito, os atletas partiram para trabalhos táticos em campo sob a orientação do técnico Abel Braga. Para o próximo duelo, o Inter não terá Rodinei, que cumpre suspensão, porém terá o retorno de Musto.

A equipe gaúcha retoma com os treinos nesta quarta-feira, continuando a preparação para o confronto deste sábado contra a equipe paulista.