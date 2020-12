Internacional x Boca Juniors AO VIVO! Siga TUDO do duelo pela Conmebol Libertadores EM TEMPO REAL!

Boa noite, fã de esporte! Hoje é dia de jogaço pela Conmebol Libertadores!

O Internacional enfrenta o Boca Juniors, no Beira-Rio, pelas quartas de final do maior torneio da América do Sul em uma partida que promete pegar fogo. O jogo é o primeiro das oitavas de final, visto que a partida deveria ter acontecido na última quarta-feira, mas foi adiada por conta da morte de Diego Maradona, maior ídolo da história dos argentinos.

Uma semana depois, as equipes entram em campo para medir forças e o duelo promete ser espetacular. Você irá acompanhar tudo, todos os lances, cada dividida, cada finalização, com o ESPN.com.br!

*os lances podem demorar até 1 minuto para carregar