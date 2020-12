Internacional x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional e Palmeiras se enfrentam neste sábado (19), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS.

O Verdão entra na rodada na quarta colocação da competição, com 41 pontos e vem de uma vitória sobre o Bahia por 3 x 0 no Allianz Parque. No meio de semana, o Alviverde se classificou às semifinais da Copa Libertadores após despachar o Libertad-PAR.

Já o Inter vem logo atrás do Palmeiras no Brasileirão, em quinto lugar, com a mesma pontuação (41), porém perde no critério de desempate. Na última rodada, o Colorado venceu o Botafogo em casa por 2 x 1.

LUIZ ADRIANO SEGUE FORA, RONY NÃO VIAJA E GÓMEZ ESTÁ LIBERADO



O atacante Luiz Adriano participou sem restrições do último treino com o elenco para a partida contra o Internacional, contudo ainda não atingiu a forma física ideal e não viajou com a delegação alviverde para Porto Alegre. O camisa 10 havia sofrido uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda na partida contra o Goiás, no dia 21 de novembro, e desfalcou o Verdão contra Delfín-EQU (duas vezes), Athletico-PR, Santos, Libertad-PAR (duas vezes) e Bahia.

Outro a treinar sem limitações durante as atividades na Academia de Futebol foi o zagueiro Gustavo Gómez, recuperado da pancada na cabeça sofrida diante do Libertad-PAR, na partida de volta das quartas da Libertadores.

O atacante Rony, por sua vez, não participou das últimas atividades na Academia de Futebol e será preservado para o duelo contra o América-MG pela ida da semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira (23). O atacante sentiu o desgaste devido à intensa sequência de jogos.

THIAGO GALHARDO COMO REFERÊNCIA E DESPEDIDA DE D’ALESSANDRO NO INTER



A novidade do Colorado deve ser o retorno de Thiago Galhardo ao comando de ataque do time gaúcho. O artilheiro do Brasileirão mudou de posição nos últimos jogos, e deve reassumir a posição que foi ocupada por Yuri Alberto nas rodadas passadas.

O jogo entre Internacional e Palmeiras também deve marcar a última partida de Andrés D’Alessandro com a camisa colorada. Com contrato prestes a se encerrar, o ídolo argentino escolheu o Verdão para encerrar a sua trajetória de mais de dez anos no Internacional.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Internacional x Palmeiras



Data: 19 de Dezembro de 2020

Horário: 21hs (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS

Árbitro: Savio Pereira Sampaio-DF

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade-DF e Jose Reinaldo Nascimento Junior-DF

VAR: Wagner Reway-PB, Marielson Alves Silva-BA e Ciro Chaban Junqueira-DF

Transmissão:

– TNT (TV por assinatura para todo o Brasil, menos Rio Grande do Sul)

– PREMIERE (pay-per-view)

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo EI PLUS e PREMIERE PLAY.

ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE INTERNACIONAL X PALMEIRAS



INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Yuri Alberto), Edenílson, D’Alessandro e Patrick; Thiago Galhardo. Técnico: Abel Braga

Desfalques: Ninguém;

Pendurados: Rodrigo Dourado, Edenilson, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Yuri Alberto, Leandro Fernández, Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo, Boschillia e Matheus Jussa;

Suspenso: Rodinei (3º Amarelo);

Voltam de suspensão: Musto (3º Amarelo)

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez (Kuscevic) e Viña; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Gabriel Veron e Willian. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Luiz Adriano, Rony, Felipe Melo, Wesley, Patrick de Paula e Luan Silva (lesionados);

Pendurados: Marcos Rocha, Mayke, Emerson Santos, Rony, Gustavo Scarpa e Wesley;

Suspensos: Ninguém;

Voltam de suspensão: Zé Rafael (Vermelho Direto) e Lucas Lima (3º Amarelo)