Internacional x Palmeiras terá encontro de xarás com treinadores vivendo momentos opostos; veja números

Garantido nas semifinais da Conmebol Libertadores, onde terá pela frente o peso do River Plate, o Palmeiras voltará as atenções neste fim de semana para a disputa do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o time paulista encara o Internacional neste sábado (19), às 21h, no Beira-Rio.

Empatados na classificação, os rivais têm agora 41 pontos. Esta situação, no entanto, já foi bastante diferente em rodadas passadas. O crescimento do Verdão na tabela passa diretamente pela chegada de Abel Ferreira ao Allianz Parque. Contratado após a saída de Vanderlei Luxemburgo e um breve período de transição com Andrey Lopes, o português completará diante do Colorado seu 14º jogo à frente da comissão técnica alviverde.

Desde a chegada do europeu ao Palmeiras já foram 13 jogos, com nove vitórias, três empates e uma derrota. Destas, o português ainda ficou fora do banco de reservas em quatro oportunidades após testar positivo para a COVID-19, tendo que cumprir o isolamento social.

Além de comandar o Verdão na arrancada do Brasileirão (assumiu na 7ª posição e está agora na 4ª, figurando agora na zona de classificação direta à próxima edição da Conmebol Libertadores), o treinador esteve à frente da equipe nas classificações contra Red Bull Bragantino e Ceará pela Copa do Brasil, competição que o clube disputará a semifinal contra o América-MG.

Abel Braga (Internacional) x Abel Ferreira (Palmeiras) Arte/ESPN

O sucesso de Abel Ferreira no time paulista não se limita ao futebol brasileiro. Pela Libertadores, treinador já acumula quatro jogos, com três vitórias e um empate, em outra semifinal garantida no Palmeiras. Em pontos, o português tem aproveitamento de 76,9%.

A arrancada do Palmeiras na temporada sob o comande Abel Ferreira contrasta com o desempenho de seu xará no Internacional. Sob o comando de Abel Braga, a equipe de Porto Alegre tenta ‘juntar os cacos’ após cair na Copa do Brasil e da Libertadores, e ver escapar a liderança do Brasileirão.

Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa em 2006 pelo Colorado e com status de ídolo da torcida, o treinador foi o escolhido pela direção para substituir Eduardo Coudet, que deixou o clube rumo ao Celta de Vigo após insatisfações dentro dos corredores do Beira-Rio.

Sob o comando do argentino, os gaúchos foram líderes em dez das 25 rodadas deste Brasileirão, e perderam a posição justamente na partida que marcou a reestreia de Abelão pelo Colorado na competição, após derrota por 2 a 1 para o Santos. E assim como o xará português, o brasileiro também foi desfalque em quatro partidas após testar positivo para a COVID-19, tendo que cumprir isolamento.

Neste momento, Abel Braga tem aproveitamento de 40,7% dos pontos disputados à frente do Internacional. Com nove jogos no comando da comissão técnica, o treinador soma três vitórias, sendo que apenas uma delas no Brasileirão. Os outros triunfos ainda deixaram um gosto amargo para a torcida.

Após ser derrotado em casa, o Internacional venceu América-MG (Copa do Brasil) e Boca Juniors (Conmebol Libertadores) por 1 a 0 como visitante. Nas duas vezes, no entanto, a equipe acabou eliminada nos pênaltis, dando adeus ao sonho de título.

Com 41 pontos, Palmeiras, Internacional e Grêmio estão empatados na classificação do Brasileirão. O Verdão, 4º, leva vantagem neste momento no saldo de gols. Já o Colorado (5º) supera o Imortal (6º) pelo número de vitórias. Alviverdes e tricolores, no entanto, ainda têm um jogo a menos a disputar.

Não bastasse a preocupação de tentar recolocar o time o Beira-Rio na disputa pelas posições do Brasileirão, Abel Braga ainda vê o clube se movimentar em busca de um outro profissional para a próxima temporada.

Segundo vem apurando nos últimos dias o ESPN.com.br, Alessandro Barcellos, novo presidente do Colorado, trabalha para encaminhar a contratação do espanhol Miguel Ángel Ramírez como novo treinador. Caso este cenário se confirme, Abel Braga deve cumprir o contrato válido até fevereiro de 2021 até o final e dar lugar ao sucessor.

O treinador europeu anunciou sua despedia do Independiente Del Valle, do Equador, na tarde da última sexta-feira (18).