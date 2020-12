Internada com Covid-19, Nicette Bruno tem piora em estado e é intubada · .

Com Covid-19, Nicette Bruno apresentou uma piora em seu estado clínico e precisou ser intubada. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Rio de Janeiro. Filha da atriz, Beth Goulart deu detalhes da situação da veterana por meio de um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira (1º).

“Ontem [segunda-feira, dia 30] ela teve uma ligeira piora. Foi necessário sedar e intubar. Tenho muita fé, essa doença é assim mesmo. É uma luta e vamos vencer essa luta. Ela está sedada, não está sentindo nada e vamos vencer essa luta”, declarou a artista.

Beth aproveitou a ocasião para fazer um apelo aos seguidores. Ela propôs que os fãs rezem pela atriz todos os dias às 18h. “Vamos orar todos os dias até ela estar recuperada, sorrindo, com sua energia de luz e de vida que sempre teve e vai continuar tendo”, completou.

Horas antes de piorar, Nicette havia apresentado uma melhora em resposta ao tratamento. Ela foi internada após testar positivo para a doença provocada pelo coronavírus no dia 29 de novembro.

Assista ao recado de Beth Goulart abaixo: