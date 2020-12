Internado com Covid-19, ex-BBB Victor Hugo é transferido para UTI · .

Internado às pressas no fim de semana com o novo coronavírus (Covid-19), o ex-BBB Victor Hugo Teixeira foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Metropolitano de Alagoas, em Maceió, capital do Estado. Nesta segunda-feira (21), a equipe médica responsável pelo atendimento tomou a decisão para que o psicólogo receba um “maior cuidado” durante o tratamento.

“Ele foi transferido para UTI apenas para receber um cuidado maior, ele está recebendo um auxílio do oxigênio, mas segue com quadro estável”, afirmou a equipe de comunicação do hospital para à revista Quem.

Nos últimos dias, Victor Hugo estava em uma viagem de férias pelo Nordeste, quando apresentou os sintomas da doença e foi diagnosticado com Covid-19. Ele foi internado às pressas no domingo (20).

No trajeto da viagem, ele também visitou o Rio de Janeiro, onde participou de uma ação com influenciadores digitais como a ex-BBB Flayslane Raiane e Tatiane Melo, namorada de Babu Santana, que também testou positivo para a doença recentemente.

Confira as publicações de Victor Hugo durante as férias: