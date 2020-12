Inundação em SP: forte chuva provoca estragos na capital paulista

Na tarde desta segunda-feira (30), a cidade de São Paulo viu uma forte tempestade acontecer. A chuva torrencial provocou, inclusive, alguns estragos por diversos bairros, colocando a cidade em estado de atenção para possíveis alagamentos. Árvores caíram em áreas centrais, causando congestionamentos.

A Linha-12 – Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também foi afetada diretamente com o temporal. Um raio teria atingido um cabo elétrico entre as estações Aracaré e Calmon Viana, logo no começo da tarde, de acordo com as informações divulgadas pela CPTM. A situação só foi normalizada por volta das 16h. Por conta do transtorno, os trens precisaram se organizar para operar de uma outra forma até tudo ser solucionado.

(Fonte: Unsplash/Reprodução)Fonte: Unsplash

Outros tipos de transporte também acabaram sendo afetados com a chuva. O aeroporto de Congonhas, por exemplo, precisou ser fechado para pousos e decolagens durante pouco mais de meia hora. Por conta disso, cerca de oito voos precisaram ser remanejados para os Aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em Campinas.

A prefeitura enviou um alerta de alagamentos para as regiões Norte, Leste, Sudeste, Oeste, Centro e a Marginal Tietê a partir das 14h30. Às 14h11, os alertas já haviam sido enviados para a região Sul e também para a Marginal Pinheiros. As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Inundação em SP: outros estragos da chuva desta segunda-feira (30)

(Fonte: O Antagonista/Reprodução)Fonte: O Antagonista

Um supermercado localizado no bairro de Santa Cecília ficou inundado com a força da água. Os ventos da tempestade também derrubaram árvores na Rua Barão de Duprat, região central de São Paulo. Um veículo estacionado acabou sendo atingido por uma delas. Nenhuma pessoa ficou ferida, segundo apontam as apurações realizadas.

Alguns alagamentos também aconteceram em diferentes pontos da cidade, conforme informou a CGE. Segundo meteorologistas do centro, a formação de alagamentos, bem como a queda das árvores está ligada diretamente com a força propagadora do vento e à possibilidade de raios.

Para os próximos dias, a previsão do tempo em São Paulo vai continuar com grande instabilidade. Nesta terça-feira (1), por exemplo, as temperaturas vão variar entre mínimas de 20°C e máximas de mais de 29°C. As chuvas deverão continuar por toda a semana.