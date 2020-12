O falso golpe da barriga que K2 (Carol Macedo) deu em Tato (Matheus Abreu) será descoberto pelo cozinheiro em Malhação – Viva a Diferença. K1 (Talita Younan) será a responsável por contar toda a verdade ao amigo. A mentirosa verá sua armação cair na boca do povo ao enviar um áudio acidental no grupo da escola, no qual ela assumirá que era tudo uma farsa. “Inventei que estava grávida”, contará.

Após mentir sobre sua gravidez, K2 se arrependerá de toda a farsa que armou para Tato. Aem ter coragem de encarar o namorado para pedir perdão, ela decidirá tratar do assunto mensagem de áudio.

“Tato, eu sei que você tá muito chateado comigo, e você tem toda razão. Eu não queria ter mentido. Eu não queria ter inventado sobre essa gravidez, eu juro! Mas eu não queria te perder…”, começará ela.

“Eu sabia que você sonhava em ser pai, então eu inventei que estava grávida. Só queria que as coisas voltassem a ser como eram antes. Me perdoa, vai? Não fica com raiva de mim, não. Eu fiz tudo isso por amor”, vai se justificar.

Nervosa, ela não perceberá que os áudios para Tato foram enviados para o grupo do Cora Coralina. O conteúdo vazará para a escola inteira e virará o assunto mais comentado pelos alunos.

Com o babado na boca do povo, K2 passará a ser chamada de “grávida de Taubaté”, em referência ao famoso meme da moça que dizia esperar quadrigêmeos, mas tudo não passava de uma farsa, assim como a gravidez da amiga de K1.

Matheus Abreu em Malhação – Viva a Diferença

Golpe da barriga

Tato descobrirá que estava caindo no golpe da barriga graças a K1. Ela revelará ao rapaz que tudo não passou de uma armação para segurá-lo. O cozinheiro ficará revoltado ao descobrir os planos da falsiane.

“Como que ela teve coragem de me enganar desse jeito? Ela vai ter que olhar no meu olho e falar como ela conseguiu mentir assim pra mim!”, dirá o jovem, muito nervoso. Katarine falará que ele tem todo o direito de se revoltar, mas pedirá que ele vá devagar na bronca.

“Não pega muito pesado com a K2 não, Tato. Ela pode ter um monte de defeito e ela gosta de um golpe, que a gente sabe… Mas ela é completamente doida por você. Você não tem noção de como ela ficou mal quando você terminou com ela”, revelará ela ao tentar acalmar o rapaz.

