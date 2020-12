Investidor do Atlético-MG coloca clube rumo a ‘grande potência mundial’ após eleição

Nesta sexta-feira, Sérgio Batista Coelho, candidato único, foi ratificado como presidente do Atlético-MG com mandato entre 2021 e 2023.

A eleição deixou satisfeito Rubens Menin, proprietário da construtora da MRV e investidor no clube. O empresário comentou que o resultado demonstra união nos bastidores políticos.

“O Atlético pacificado vai fazer bonito. Rumo ao futuro como grande potência do futebol mundial”, projetou Menin em seu perfil no Twitter

As principais lideranças do clube, como Menin, que ajudou o alvinegro a montar o forte time pedido por Jorge Sampaoli, e Ricardo Guimarães, do banco BMG, aprovaram o resultado da eleição. Sérgio Coelho assumirá a vaga de Sérgio Sette Câmara, atual mandatário, que não quis concorrer à reeleição.

Rubens Menin e o Atlético-MG Arte ESPN