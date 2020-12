Investigação contra ex-coordenador da campanha de Aécio Neves à Presidência é mantida na Justiça Comum

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, julgou improcedente a Reclamação (RCL) 44120.

No recurso, a defesa do publicitário Paulo Vasconcelos do Rosário Neto, pedia o deslocamento de inquérito policial em que é investigado na Justiça do Estado de Minas Gerais para a Justiça Eleitoral. Vasconcelos é ex-marqueteiro das campanhas de Aécio Neves.

Cidade Administrativa

A investigação, aberta pelo juízo da Vara de Inquéritos de Belo Horizonte (MG), apura a suposta prática de crimes: licitatórios, de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro na construção da Cidade Administrativa, na capital mineira, a partir de 2008.

De acordo com os autos do processo, Aécio Neves, então governador de Minas Gerais, teria proposto acordo para garantir a vitória das maiores construtoras do país na licitação.

Por sua vez, em contrapartida, as construtoras deveriam repassar 3% do valor recebido.

Delações premiadas de executivos das construtoras indicam que Paulo Vasconcelos teria forjado contratos e repassado o valor para saldar débitos de campanha de Aécio.

Ausência de indícios

No STF, a defesa do publicitário argumentava que as medidas de busca e apreensão foram decretadas apesar de a narrativa dos novos delatores indicar a suposta prática de crimes eleitorais. Segundo a defesa, em ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do quarto agravo regimental no Inquérito (INQ) 4435, no qual compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos.

Crime eleitoral

O ministro Alexandre de Moraes havia suspendido, liminarmente, o trâmite das investigações. Todavia, no exame do mérito, afastou a alegação de violação do entendimento adotado pela Corte no INQ 4435.

Na avaliação do ministro, nas provas apresentadas e, notadamente, nas informações extraídas dos depoimentos dos novos delatores, não existem os necessários indícios da prática de eventual crime eleitoral.

Assim, entre outros pontos, o ministro ressaltou que os colaboradores não informaram se os valores negociados teriam sido utilizados na campanha de Aécio Neves nem a destinação dada ao dinheiro pela empresa PRV Propaganda e Marketing, administrada por Paulo Vasconcelos.

Referências genéricas

De acordo com o relator, há, somente, referências genéricas quanto às alegações, e, portanto, a simples sugestão feita por algum colaborador não basta para caracterizar fortes indícios da prática de crime eleitoral.

Diante disso, o ministro esclareceu que, para a tipificação do crime de falsidade ideológica eleitoral, é necessário comprovar que houve o efetivo recebimento de valores, que eles foram utilizados e não foram declarados e que tinham por objeto financiar campanhas eleitorais.

Fatos novos

No entanto, o ministro ponderou que todos os fatos objeto do inquérito policial ainda estão na fase inquisitorial, sem oferecimento de denúncia.

Dessa forma, isso significa que o surgimento de fatos novos que venham a indicar, de forma robusta, a prática de crime eleitoral implicará o deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral.

