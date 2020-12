Investimento em Recrutamento e Seleção

Recrutamento e seleção especializados

Empresas que investem em recrutamento e seleção aumentam as chances de assertividade nas contratações. No entanto, nem toda empresa possui uma infraestrutura para realizar todo o processo para as suas novas contratações.

Por isso, há empresas disponíveis no mercado que prestam esse tipo de serviço de forma especializada. No entanto, a empresa deve analisar a viabilidade de terceirização desse serviço.

Produtividade na gestão de pessoas

Assim sendo, é importante que as empresas implementem melhorias em seus processos internos, uma vez que a contratação direcionada aumenta a produtividade da empresa, bem como apóiam outros projetos pertinentes à gestão de pessoas.

A assertividade nas contratações aumenta quando o profissional que realiza a seleção faz o enquadramento do perfil. Ao passo que aumenta as chances de atender as expectativas da empresa que possui a vaga e do profissional que está se candidatando à posição.

Levantamento do perfil da vaga juntamente com o gestor da área

Além disso, é fundamental que o perfil da vaga seja levantado juntamente com a gestão da área que disponibiliza a vaga.

Uma contratação feita de forma analítica ampara as objetividades da empresa, torna o ambiente saudável e melhora as entregas que a empresa faz ao seu cliente.

Portanto, estruturar seu processo de seleção é fundamental para o crescimento da empresa, ao passo que reduz custos com a rotatividade. Independentemente de terceirizar a área de recrutamento e seleção, ou atuar com uma gestão interna em todas as vertentes de RH, é fundamental que planeje e acompanhe todos os processos.