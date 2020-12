Invicto há quatro jogos, Inter inicia preparação para duelo com o Bahia

Após derrotar o Palmeiras no sábado e descansar no domingo, o elenco do Internacional se reapresentou nesta segunda-feira no CT Parque Gigante. Agora, o foco da equipe é no duelo contra o Bahia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas atividades desta tarde, os jogadores que iniciaram o compromisso contra o Verdão realizaram apenas um trabalho físico. Já o restante do grupo foi ao gramado para um treino tático com o técnico Abel Braga.



(Foto: Divulgação/Ricardo Duarte)

Para o próximo jogo, o comandante terá dois problemas para escalar o seu time titular. O goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Rodrigo Moledo estão suspensos por conta do acúmulo de cartões amarelos.

O embate contra o Bahia ocorre no próximo domingo, dia 27, às 16 horas (de Brasília). O Inter é o quarto colocado no Brasileirão, com 44 pontos, nove a menos que o líder São Paulo. Já os rivais estão em 16º, com 28, a mesma pontuação do Vasco, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.