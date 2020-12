IPVA tem calendário de pagamentos divulgados para 2021; veja as datas

O calendário oficial completo do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do ano de 2021 já pode ser consultado. As datas já estão liberadas para os condutores dos Estados do Rio Grande do Sul, Sergipe, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

Nos casos específicos do pagamento antecipado e veículos sem infrações, um desconto no pagamento do IPVA poderá ser dado pela administração.

Confira a seguir os calendários publicados para os cincos estados:

1 – Rio Grande do Sul

Os motoristas do Estado poderão pagar o IPVA com desconto. Quem pagar adiantado o tributo pode receber um desconto de 6%.

Os proprietários de veículos que contarem com descontos de Bom Motorista e aqueles que não cometeram infrações nos sistemas, e Bom Cidadão, os contribuintes inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha, terão desconto de até 25,05% do valor final do IPVA.

Quais são as alíquotas? Veja:

1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetes para locação; e

2% para motocicletas;

3% para automóveis e camionetes.

Veja abaixo as datas de vencimento do IPVA no estado de acordo com o final da placa:

Placa final 1 – 01/abril

Placa final 2 – 05/abril

Placa final 3 – 07/abril

Placa final 4 – 09/abril

Placa final 5 – 12/abril

Placa final 6 – 14/abril

Placa final 7 – 16/abril

Placa final 8 – 19/abril

Placa final 9 – 23/abril

Placa final 0 – 26/abril

2 – Sergipe

O calendário de pagamentos do IPVA e licenciamento anual 2021 já foi divulgado para o Estado de Sergipe. Até 26 de fevereiro de 2021, é possível garantir até 10% de desconto no pagamento à vista.

Quem possui débito de anos anterior não terá o desconto. O valor do IPVA e do licenciamento poderá ser parcelado em até 10x no cartão.

VEJA:

Final da Placa Cota única com desconto do IPVA Cota única sem

desconto do IPVA Fiscalização 1 26/02 31/03 Maio/2021 2 26/02 31/03 Maio/2021 3 26/02 30/04 Junho/2021 4 26/02 31/05 Julho/2021 5 26/02 30/06 Agosto/2021 6 26/02 30/07 Setembro/2021 7 26/02 31/08 Outubro/2021 8 26/02 30/09 Novembro/2021 9 26/02 29/10 Dezembro/2021 0 26/02 30/11 Janeiro/2022

3 – Minas Gerais

Em Minas, o calendário de pagamento varia entre 18 de janeiro e 24 de março. Os cidadãos poderão parcelar os valores a partir de R$ 150 e os que optarem pelo pagamento em cota única recebem desconto de 3%.

Os motoristas que pagaram em dia de todas as obrigações de seu veículo em 2019 e 2020, também contarão com desconto.

Final da placa Cota única/1ª parcela (janeiro) 2ª parcela (fevereiro) 3ª parcela (março) 9/0 22 24 24 7/8 21 23 23 5/6 20 22 22 3/4 19 19 19 1/2 18 18 18

4 – Mato Grosso do Sul

No MS, o governo já liberou as datas limite para pagamento à vista e parcela. Será concedido um desconto de 15% para quem fizer o o pagamento do IPVA em cota única até o fim de janeiro.

Além disso, o contribuinte poderá pagar em até 5 parcelas, mas sem desconto mesmo com pagamento em dia. Confira os prazos para 2021:

Pagamento à vista

29 de janeiro de 2021 (15% de desconto)

Pagamento parcelado

1ª parcela: 29 de janeiro de 2021;

2ª parcela: 26 de fevereiro de 2021;

3ª parcela: 31 de março de 2021;

4ª parcela: 30 de abril de 2021;

5ª parcela: 31 de maio de 2021.

No caso de pagamento parcelado, o valor de cada parcela não pode ser menor que R$ 30 para os veículos de duas rodas e R$ 55 para os demais veículos.

5 – Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o calendário de pagamentos do IPVA já pode ser consultado. Quem efetuar o pagamento à vista receberá um desconto de 3%.

A data de vencimento da primeira parcela ou cota única vence no 21 de janeiro para os motoristas que possuem veículos com placa de final 0.

Da mesma forma que nos anos anteriores, o valor do tributo pode ser parcelado em até três vezes.

Veja abaixo o calendário completo:

1ª parcela ou cota única: 21 de janeiro

2ª parcela: 22 de fevereiro

3ª parcela: 24 de março

Placa final 1

1ª parcela ou cota única: 22 de janeiro

2ª parcela: 23 de fevereiro

3ª parcela: 25 de março

Placa final 2

1ª parcela ou cota única: 25 de janeiro

2ª parcela: 24 de fevereiro

3ª parcela: 26 de março

Placa final 3

1ª parcela ou cota única: 26 de janeiro

2ª parcela: 25 de fevereiro

3ª parcela: 29 de março

Placa final 4

1ª parcela ou cota única: 27 de janeiro

2ª parcela: 26 de fevereiro

3ª parcela: 30 de março

Placa final 5

1ª parcela ou cota única: 28 de janeiro

2ª parcela: 1º de março

3ª parcela: 5 de abril

Placa final 6

1ª parcela ou cota única: 29 de janeiro

2ª parcela: 2 de março

3ª parcela: 6 de abril

Placa final 7

1ª parcela ou cota única: 1º de fevereiro

2ª parcela: 3 de março

3ª parcela: 7 de abril

Placa final 8

1ª parcela ou cota única: 2 de fevereiro

2ª parcela: 4 de março

3ª parcela: 8 de abril

Placa final 9

1ª parcela ou cota única: 3 de fevereiro

2ª parcela: 5 de março

3ª parcela: 9 de abril