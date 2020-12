Irene Ravache foge da lista de cortes de veteranos e renova com a Globo · .

Irene Ravache fugiu da lista de cortes dos veteranos da Globo e renovou o contrato com a emissora. Após a saída de grandes nomes como Miguel Falabella e Antonio Fagundes, a atriz de 76 anos seguirá no elenco, mas ainda não conta com um novo trabalho definido.

Segundo informações de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o contrato da veterana foi renovado pelos próximos dois anos. No entanto, conforme divulgado por Flavio Ricco, no R7, Irene segue sem novos projetos para os próximos meses.

A atriz iniciou sua carreira na emissora carioca, no folhetim Paixão de Outono, em 1965. Sua última novela no canal foi Espelho da Vida (2018), na qual interpretou as personagens Margot e Hildegard.

Neste ano, antes da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Irene fez uma participação especial em Éramos Seis. A intérprete de Dona Lola na versão do SBT (1994) apareceu na nova versão como Tereza, amiga de Lola (Gloria Pires) no período em que a protagonista foi para o asilo.

