Íris leva surra da mãe ao ser flagrada em momento íntimo · .

A vida de Íris (Deborah Secco) ficará mais difícil em Laços de Família após a chegada da mãe dela ao Rio de Janeiro. Apaixonada por Pedro (José Mayer), a jovem ficará deitada na cama dele, sozinha, e será flagrada lá por Ingrid (Lilia Cabral). A mulher ficará furiosa, achará que a filha está transando com o primo e dará uma surra de cinto nela.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Íris já entrou na casa de Pedro sem ser convidada, apesar das broncas do grosseirão. Nos próximos capítulos, ela irá além: deitará na cama de seu crush e tirará um cochilo.

Mas a personagem de Deborah Secco não saberá que sua mãe chegará no haras exatamente neste momento. Ingrid terá sido chamada ao Rio de Janeiro após Pedro reclamar das confusões aprontadas por Íris.

A gaúcha entrará na casa e andará pelos cômodos. Ao chegar no quarto do administrador, ela verá a filha deitada na cama e já a acordará aos gritos e aos tapas.

“Que pouca vergonha é essa?”, dirá. Ingrid pegará um cinto e surrará a jovem, que pedirá que ela pare com isso. Ao ouvir os gritos, Marta (Arlete Heringer) chegará e perguntará quem é a maluca que está batendo em Íris. A espevitada falará que pode explicar o que está acontecendo.

“Então é esse tipo de coisa que você tá aprontando aqui no Rio, não é? Muitas reclamações chegando pra mim por todos os lados. O Pedro ligando pra mim, falando, me enrolando. Você me enrolando, os dois me fazendo de idiota. Eu pensando que você tá procurando emprego, escola, e você tá na vida”, dirá Ingrid, que começará a dar mais cintadas em Íris.

A garota correrá pelo quarto e gritará, jurará pelo nome de seu pai que não fez nada. Quando a matriarca finalmente parar de bater e escutar a filha, Íris dirá que só foi entregar toalhas para Pedro, sabia que ele não estava em casa e por isso entrou. “Comecei a arrumar tudo, vi um livro de cavalo, comecei a ler e peguei no sono”, explicará.

A personagem de Lilia Cabral lembrará que a filha sempre se atirou para Pedro, e Íris afirmará que continua gostando muito dele. “Mãe, não aconteceu nada, foi só isso que te contei. Depois de tanto tempo, a senhora me recebe na base da porrada”, lamentará a garota. Arrependida, Ingrid chorará e abraçará a filha.

