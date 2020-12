Íris limpa ficha suja com defesa de irmã traída por filha Judas · .

Íris (Deborah Secco) nem tentará esconder seu completo desprezo por Camila (Carolina Dieckmann) em Laços de Família. Ela será convidada para uma reunião na casa de sua irmã e reclamará de ter que encontrar a sobrinha. Em sua defesa, a espevitada dirá que todas as brigas que teve com a inimiga foram para tentar defender Helena (Vera Fischer) de sua filha traidora.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Ingrid (Lilia Cabral) contará a Pedro (José Mayer) e à filha que os três foram convidados para um almoço na casa de Helena, uma reunião de toda a família. A jovem reclamará de que a “peste” estará lá, em referência a Camila.

“Tá com medo que todo mundo comece a desfiar o longo rosário de molecagens que ela andou aprontando desde que chegou aqui”, afirmará o administrador.

“Aprontei nada não, tá. As vezes em que eu briguei com a Camila foram para proteger a Helena. Não sabe a filha Judas que tem”, se justificará Íris, cheia de ranço da sobrinha.

Neste ponto da história, ela já terá escrito a palavra “Judas” no espelho do quarto de Camila e julgará a estudante por engatar um namoro com Edu (Reynaldo Gianecchini), ex-namorado de Helena.

Ingrid não gostará de ver Íris falando assim, mas a garota não se importará e manterá sua opinião. O evento na casa da protagonista será mais uma oportunidade de conflito para tia e sobrinha que se odeiam.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#39 – Esconderijo e traição são descobertos nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!