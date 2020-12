Íris vê a mãe ser assassinada de maneira bárbara · .

O sequestro de Íris (Deborah Secco) e Ingrid (Lilia Cabral) terminará em tragédia em Laços de Família. Após fazer as duas de reféns numa loja de conveniência, o bandido exigirá um carro para fugir e decidirá levar a garota junto, como sua defesa. Mas a mãe não vai querer deixar sua filha sozinha com o criminoso e tentará ir com ela. O homem, no entanto, dará um tiro no coração da gaúcha, que morrerá na hora.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, no dia em que voltaria para o Rio Grande do Sul, Ingrid pegará um táxi com Íris, e o veículo parará num posto de gasolina para abastecer. A jovem irá até a loja de conveniência do local e não perceberá que uma perseguição policial está acontecendo ali. O bandido a verá e a agarrará para tentar se defender.

Ingrid se juntará a Íris, e elas serão feitas de reféns pelo homem dentro da loja, juntamente com outras pessoas. Mãe e filha viverão momentos de terror enquanto ele, desequilibrado, ameaçará matar todo mundo no lugar.

O bandido pedirá aos policiais um carro para fugir e manterá a personagem de Deborah Secco sob a mira de uma arma. Os policiais providenciarão o carro, mas se manterão também com muitas armas apontadas para o marginal. Eles mandarão que o criminoso libere os reféns, e ele o fará, até que a mãe da encrenqueira se recusará a sair sem a filha.

“Eu não saio daqui nem que você me mate”, dirá ela, com uma arma apontada para sua cabeça. “Libera minha filha. Eu sigo com você. Eu vou com você pra onde você quiser. Pelo amor de Deus, solta minha filha. Pelo amor que você tem a Deus. Ela é a única coisa que eu tenho nesse mundo”, implorará a personagem de Lilia Cabral, de joelhos.

Íris, por sua vez, pedirá para a mãe ir. O bandido se irritará e mandará as duas pararem com a choradeira. “Eu vou levar as duas”, avisará ele, que ameaçará matá-las caso os policiais não concordem. No caminho para o carro, o bandido as segurará, mas na hora de fugir ele dirá que Ingrid ficará no posto.

Inconformada em deixar a filha ser sequestrada, ela tentará voltar para o carro, e neste momento o bandido atirará. Baleada no peito, a personagem de Lilia Cabral cairá, e sua menina gritará. O criminoso também levará tiros dos policiais. A mãe morrerá na hora, e Íris ficará desolada, chorando ao lado do seu corpo.

