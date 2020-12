Irma Vep: Alicia Vikander vai protagonizar nova minissérie da HBO

Irma Vep, minissérie do cineasta Olivier Assayas para a HBO, ganhou uma protagonista. Trata-se da atriz Alicia Vikander, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no filme A Garota Dinamarquesa, em 2016, e também intérprete da personagem Lara Croft na adaptação mais recente do jogo Tomb Raider, lançado em 2018.

A minissérie está sendo produzida pela A24, famosa por filmes como Hereditário, A Bruxa, Midsommar e O Farol, além de séries como Euphoria, também exibida pela HBO.

A trama é baseada diretamente no filme homônimo de Assayas, lançado originalmente em 1996, e conta a história de uma estrela de cinema que está desiludida com sua atual carreira, buscando novos ares e também tentando fugir de padrões, estereótipos e fetichizações.

Alicia Vikander como a pintora Gerda Wegener em A Garota Dinamarquesa. (Reprodução)Fonte: Universal Pictures

Na época, a protagonista da história foi vivida por Maggie Cheung, que trouxe à tona diversas críticas à forma que o cinema ocidental retrata atrizes asiáticas.

Dessa vez, a produção tentará seguir com a mesma intensidade dramática, mas com outras discussões e críticas. “A comédia será menos satírica e mais direta”, afirmou Olivier Assayas, em um comunicado oficial divulgado à imprensa.

Segundo o cineasta, os roteiros estão sendo desenvolvidos desde maio deste ano. A equipe de produção ainda contará com Sam Levinson, criador de Euphoria.

“Quando surgiu a oportunidade de termos Alicia e Olivier juntos, aproveitamos a chance”, comentou Francesca Orsi, vice-presidente de programação da HBO, pelo mesmo comunicado.

“Olivier é um mestre para compor narrativas únicas repletas de conflitos dramáticos e Alicia é uma das atrizes mais versáteis e celebradas dos últimos anos. Eles possuem uma visão interessante e diferente para esta releitura do filme e mal podemos esperar para compartilhar tudo com o público”, completou ela.