‘Irrelevante’, ‘dribles inúteis’ e ‘desastroso’; jornal espanhol detona Rodrygo, Vinicius Jr. e Varane após derrota do Real

O Real Madrid perdeu para o Shakhtar Donetsk por 2 a 0, nesta terça-feira, e se complicou na Champions League. E a derrota merengue foi muito criticada pelos veículos espanhóis.

Em avaliação do jornal Sport, a dupla de zaga formada por Varane e Nacho teve um desempenho muito abaixo do esperado para uma partida de competição europeia.

Enquanto o francês foi chamado de lento, levou uma nota 2 e criticado por não conseguir render sem a companhia de Sergio Ramos, o espanhol foi detonado pelo lado emocional. Com uma nota 3, Nacho estava muito nervoso e comprometendo nas antecipações.

Os brasileiros Rodrygo e Vinicius Jr. também foram duramente criticados pelo jornal Sport. Pelo lado do ex-Santos, que ganhou uma nota 4, a análise foi de ter sido irrelevante e que não conseguiu incomodar a defesa do Shakhtar.

Já o ex-Flamengo, que ganhou a mesma avaliação, foi chamado de artificial, com dribles inúteis e erros constantes em campo. No entanto, recebeu um elogio por não se esconder dentro das quatro linhas.

Quem recebeu a melhor nota foi Luka Modric. De acordo com a publicação, ele demonstrava ser o único a perceber a importância da partida e, com isso, tentava buscar o gol, mas sofreu com a falta de companhia.

Com o resultado, o Real Madrid agora está terceira posição, com sete pontos, mesmo número do Shakhtar, o segundo. O Borussia Monchengladbach, com oito, lidera, enquanto a Inter de Milão, com cinco, está na lanterna.

Na última rodada, o Real Madrid recebe o Monchengladbach e avança com uma vitória. Na outra partida da chave, a Inter recebe o Shakhtar. Os jogos acontecerão na próxima quarta-feira (9), às 17h.