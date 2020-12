Irving e Durant lideram e Nets atropela Warriors em estreia

Kyrie Irving e Kevin Durant finalmente fizeram o primeiro jogo juntos na vitória tranquila do Brooklyn Nets sobre o Golden State Warriors. Irving anotou 24 de seus 26 pontos no primeiro tempo, enquanto Durant, que não atuou na temporada passada, por conta de uma ruptura no tendão de Aquiles, obteve 22 pontos e cinco rebotes. Com grande vantagem no placar, os dois não atuaram no último período. Já Caris LeVert, que começou no banco de reservas, liderou a segunda unidade do Nets com 20 pontos e nove rebotes.

Pelo time californiano, Stephen Curry foi o principal. Curry, que também teve problemas com lesão em 2019-20, produziu 20 pontos e dez assistências. O Warriors não contou com o ala-pivô Draymond Green, mas teve a estreia do pivô James Wiseman, segunda escolha no draft de 2020. Wiseman começou como titular e saiu de quadra com 19 pontos (dez deles no último período) e seis rebotes em 24 minutos.

(0-1) Golden State Warriors 99 x 125 Brooklyn Nets (1-0)

Destaques

Golden State

Stephen Curry: 20 pontos, dez assistências, quatro rebotes, 2-10 em arremessos

James Wiseman: 19 pontos, seis rebotes, 24 minutos

Andrew Wiggins: 13 pontos, 4-16 em arremessos

Brooklyn

Kyrie Irving: 26 pontos, quatro rebotes, quatro assistências, 4-7 em três pontos, 26 minutos

Kevin Durant: 22 pontos, cinco rebotes, três roubadas, 25 minutos

Caris LeVert: 20 pontos, nove rebotes, cinco assistências

Joe Harris: dez pontos, sete rebotes

