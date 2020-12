Isla, do Flamengo, elogia qualidade do futebol brasileiro: “Não falta nada”

O Flamengo vem buscando se aproximar do São Paulo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, os rubro-negros têm encontrado mais dificuldade que em 2019, quando conquistaram a Série A.

Um dos últimos reforços a chegar ao Flamengo, o chileno Isla falou sobre a qualidade do futebol nacional.

“Estou muito surpreso. Não falta nada. Jogadores grandes, líderes, e também os da base. Acho que o Brasil tem os melhores jogadores do mundo. Laterais como Roberto Carlos, Cafu, Marcelo, Daniel Alves, Maicon… por isso era uma obsessão para mim jogar aqui, onde se joga o futebol bonito”, disse.

Isla minimizou a qualidade dos árbitros do Campeonato Brasileiro. O chileno destacou que existe erros em todas as ligas do mundo.

“Em todo mundo os árbitros erram. Assim como jogadores, treinadores… Nos jogos do Flamengo, alguns trabalharam bem, mas outros erraram. É difícil. No último jogo houve o que aconteceu com Gerson, Bruno, Gabigol… é difícil”, declarou.

O Flamengo se prepara para encarar o Fortaleza, neste sábado, no Castelão.