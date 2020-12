Isla minimiza vantagem do Flamengo por ter Ceni contra o Fortaleza

O Flamengo enfrenta o Fortaleza neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta será a primeira vez que o técnico reencontra seu ex-clube, desde que trocou a capital cearense pelo Rio de Janeiro.

O atual treinador do Flamengo fez história no Fortaleza, onde conquistou títulos importantes como a Série B do Brasileiro de 2018, a Copa do Nordeste de 2019 e o Campeonato Cearense em 2019 e 2020. Entretanto, apesar de Ceni ter deixado o Fortaleza no início de novembro e conhecer muito seu ex-time, o lateral-direito Isla não vê vantagem para o Rubro-Negro.

“Ajuda muito, mas também ajuda muito ao Fortaleza, que conhece bem o Rogério. Pode saber como vai jogar o Flamengo. O que posso falar é que Rogério é um treinador que treina muito bem taticamente, defensivamente e para o atacante. Será uma partida difícil, porque o Fortaleza precisa muito dos pontos. Mas nós também precisamos dos pontos para chegar na frente o São Paulo”.

O Flamengo treinou na manhã desta quinta-feira no Ninho do Urubu, e não terá folga neste Natal. Nesta sexta, o grupo retorna ao CT para uma atividade no início da tarde e, em seguida, embarca para Fortaleza.

Para esta partida, Rogério Ceni não poderá contar com Gabigol, expulso no domingo contra o Bahia, e Filipe Luis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Flamengo e Fortaleza vão jogar no Castelão, às 19 horas.