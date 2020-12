Helio de La Penã ironizou a Globo e satirizou o silêncio da emissora em relação aos casos de assédio sexual e moral envolvendo Marcius Melhem. O comediante usou o bordão que ficou famoso após acusações de que a empresa esconde e manipula informações. “Assédio moral e sexual: Isso a Globo não mostra”, escreveu ele na noite de segunda-feira (7) no Twitter.

A frase também é o nome de um quadro de humor do Fantástico, que aproveitou a repercussão do bordão para tirar sarro das especulações.

Veja a publicação:

Assédio moral e sexual: Isso a Globo não mostra…

— Helio de La Peña (@lapena) December 7, 2020

O ex-integrante do Casseta e Planeta (1978-2016) foi um dos artistas que se manifestou a respeito do caso após a publicação de uma matéria da revista Piauí na última sexta-feira (4). O conteúdo detalha os episódios de assédio contra Dani Calabresa e demais vítimas. De acordo com a reportagem, a atriz sofria assédio do ex-diretor de humor da Globo desde 2015.

A situação se agravou em 2017, quando ele a agarrou na saída do banheiro de um bar e colocou o órgão genital para fora da calça. A comediante foi imobilizada contra a parede, mas conseguiu virar o pescoço para evitar um beijo forçado. Melhem então conseguiu lamber o rosto dela. Após a veiculação da matéria, Calabresa foi apoiada por anônimos e famosos na internet.

Ela, inclusive, fez um desabafo após a repercussão: “Nunca quis ser vista como uma mulher assediada. Mas para recuperar minha saúde precisei me defender. Nunca procurei a imprensa. Tomei as medidas cabíveis para conseguir ajuda. Tudo é muito difícil, dá medo, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Não passarão. Assédio é crime!”.