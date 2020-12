Istanbul Basaksehir se recusa a voltar a campo após racismo de 4º árbitro, e jogo com PSG é adiado para quarta-feira

Após abandonarem o campo por causa de uma ofensa racista proferida pelo 4º árbitro ao auxiliar-técnico Pierre Webó, os jogadores do Istanbul Basaksehir se recusaram a voltar ao campo para disputar o resto da partida contra o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, pela Champions League.

Com isso, o jogo não foi reiniciado e acabou adiado para quarta-feira (09/12), às 14h55 (de Brasília).

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O duelo foi interrompido aos 14 do 1º tempo, depois que Pierre Webó acusou o 4º árbitro do jogo, Sebastian Coltescu, de ter o ofendido com uso de termo racista.

Revoltados, os atletas da equipe turca conversaram por longo período com o árbitro Ovidiu Hategan e, em seguida, abandonaram o gramado no Parque dos Príncipes.

O time do PSG se juntou aos protestos durante todo o tempo e também foi para os vestiários.

Neymar e Mbappé, inclusive, foram filmados apoiando o clube adversário a seguir com o protesto e deixar o campo de jogo.

Jogadores do Basaksehir abandonam campo durante jogo contra o PSG EFE

Minutos depois, a Uefa (União das Federações Europeias de Futebol) informou que a partida seria retomada às 18h (de Brasília).

Os atletas do clube francês se apresentaram, inclusive iniciando aquecimento no corredor antes do campo, mas a equipe turca seguiu nos vestiários.

Depois de mais de duas horas espera, a entidade que organiza a Liga dos Campeões informou que o duelo seria mesmo adiado, continuando na quarta-feira.

Ainda não foi informado se a equipe de arbitragem será mantida ou trocada para a sequência da partida.