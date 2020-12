Itaú abre 233 NOVAS vagas de emprego para diversos cargos; Envie seu currículo

Grande oportunidade! O Itaú Unibanco faz saber aos interessados a abertura de nova seleção visando a abertura de nada menos que 233 vagas em diversos estados. De acordo com o anúncio de vagas, as oportunidades são oferecidas para cargos efetivos e de estágio.

Presente em 21 países, o banco possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior e 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. Em 2016, a carteira de ativos do Itaú atingiu R$ 1,43 trilhão – a maior do país.

O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis.

Segundo o banco, pessoas com deficiência (PcD) também poderão se inscrever para concorrer a uma das vagas. Os profissionais a serem contratados contarão com horários flexíveis de trabalho e alguns cargos possibilitam home office.

Cargos abertos pelo Itaú

Analista de Treinamento e Desenvolvimento;

Programa de Estágio;

Coordenador de Suporte de T.I;

Arquiteto de Negócios;

Cientista de Dados;

Gestor de Projetos;

Analista de Políticas de Crédito;

Analista de Projetos e Processos;

Consultor Digital Analytics LATAM;

Analista de Rede e Cloud;

Agente Comercial;

Administração de Banco de Dados;

Gerente de Relacionamento Personalité;

Analista de Ciência de Dados;

Coordenador de Engenharia de Canais Digitais;

Estágio em Tecnologias e Operações;

Executivo Comercial Externo;

Gerente de Relacionamento (Empresas); entre outros cargos.

As chances são oferecidas para Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Rio de Janeiro. Além dos salários oferecidos, os profissionais contarão com auxílio-creche; assistência odontológica; assistência médica; seguro de vida; vale-refeição; vale-alimentação; e vale transporte. Além disso, serão oferecidos descontos em produtos, auxílio-academia, auxílio-farmácia e auxílio-desenvolvimento.

Inscrições com vagas abertas

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão o site do Linkedin. No portal, o candidato poderá conferir todos os cargos que estão disponíveis, em que localidade está sendo ofertadas e os requisitos necessários para ocupar cada uma.

