Ituano vence Vila Nova em Goiânia e lidera quadrangular da Série C

Já pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, Vila Nova e Ituano se enfrentaram nesta segunda-feira, pela primeira rodada do quadrangular. Mesmo fora de casa, a equipe paulista garantiu os três pontos com o placar de 2 a 1.

O time do Vila saiu na frente logo no início da partida. Aos 8 minutos, Dudu mandou para Henan bater cruzado e balançar a rede. O Ituano respondeu ainda na primeira etapa, aos 27, com Gabriel Taliari aproveitando o erro defensivo do time da casa.

A equipe de Itu conseguiu a virada já no segundo tempo, ainda aos 8 minutos, com Fillipe Souto anotando um golaço no ângulo de Fabrício.

O Ituano é a única equipe do quadrangular A que venceu na rodada e por isso assume a liderança. Santa Cruz e Brusque ficaram no empate no final de semana. O Ituano volta a campo na próxima segunda-feira contra o Brusque, enquanto o Vila visita o Santa Cruz.