Ivana impõe condição antes de ser desvirginada por Cláudio · .

Antes de transar com Cláudio (Gabriel Stauffer) em A Força do Querer, Ivana (Carol Duarte) vai impor uma condição crucial para se entregar ao rapaz. A irmã de Ruy (Fiuk) pedirá que o namorado não tire a faixa que ela usa para esconder o seios. Confusa com o próprio gênero, a jogadora de vôlei da novela das nove não se sente confortável com seus traços femininos.

Nas cenas que serão exibidas a partir de 12 de dezembro no folhetim de Gloria Perez, o casal irá fazer uma viagem romântica para Angra dos Reis. A essa altura da trama, o ricaço terá voltado de um temporada nos Estados Unidos para estudar e visitará Ivana para matar a saudade.

Completamente apaixonado, o rapaz irá pedir para que a namorada vá com ele para o continente norte-americano. Mas Ivana esperará a primeira vez do casal acontecer para ter certeza do que fazer. Receosa, ela abrirá o jogo sobre suas inseguranças.

“Eu não sei o que eu tenho…”, dirá a prima de Simone (Juliana Paiva), ainda sem entender sua condição. Cláudio acreditará que a namorada passa por uma crise de autoestima. A sobrinha de Silvana (Lilia Cabral) rebaterá.

“Você é que nem a minha mãe, que acha que eu posso ser uma pessoa diferente. Que tem uma mulher muito sexy, muito poderosa dentro de mim e eu tenho medo de expressar. Não é isso que você acha?”, questionará ela.

Cláudio aproveitará o momento para chegar mais próximo da namorada e ganhar sua confiança. “Ela tá aqui, eu tô abraçando ela. Eu vou trazer ela pra você”, prometerá o rapaz, beijando apaixonadamente a garota.

O clima entre o casal esquentará, e a loira conseguirá relaxar ao lado do namorado. O rapaz tentará tirar a faixa que cobre os seios da amada, e Ivana irá impor sua última condição para continuar. “Não, aqui não. Tudo bem?”, perguntará a menina. Cláudio concordará, e os dois transarão.

