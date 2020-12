Ivana mergulha de cabeça em choque de realidade; entenda · .

Confusa sobre a própria identidade, Ivana (Carol Duarte) verá uma luz no fim do túnel em A Força do Querer. A filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido) conhecerá Tereza (Tarso Brant) e descobrirá o que é ser um homem trans. A loira da novela das nove ouvirá atenta a história do garoto e se dará conta de que se sente da mesma maneira. Essa será a primeira vez em que a irmã de Ruy (Fiuk) entenderá que nasceu no corpo errado.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 14, a personagem de Carol Duarte conhecerá Tereza em um bar. Amigo de Anita (Lua Blanco), o homem trans se juntará à mesa onde ela estará e se apresentará para a prima de Simone (Juliana Paiva). “Oi, Ivana. Prazer, Tereza!”, dirá, educado.

A essa altura da trama, Ivana já terá decidido terminar o relacionamento com Cláudio (Gabriel Stauffer) por não se sentir confortável com a própria identidade. Razinza com a situação, ela descontará no rapaz e dirá não entender porque um homem tem nome feminino. “Cara, hoje eu não tô pra piada, não”, retrucará.

“Essa barba confunde, né? Mas esse é o nome que a minha mãe me deu, e eu não tive coragem de trocar. É uma longa história, mas eu nasci num corpo feminino, só que eu me sentia menino. Entende?”, responderá o rapaz, tentando sair da saia justa criada.

Anita reforçará a história e explicará que o amigo é um homem trans e, sem querer, tocará em um ponto sensível. “Ele não se identificava com o corpo de mulher, e usava umas faixas muito apertadas pra esconder os seios.”

Tarso Brant em cena de A Força do Querer

Revelação importante

A amiga de Zu (Claudia Mello) tomará um susto com a conversa e fará conexão com a própria história de vida. Por não saber exatamente quem é, a loira costuma usar faixas para esconder as curvas femininas e odeia usar qualquer roupa que mostre demais.

“É mesmo, me incomodava muito. Sabe quando você se olha no espelho e não vê quem é você?”, perguntará Tereza. “Você tinha que ver a alegria dele quando ele foi pra praia sem camisa”, lembrará a amiga de Cibele (Bruna Linzmeyer).

“E que faixa você tá usando?”, perguntará a sobrinha de Silvana (Lilia Cabral), curiosa. Tereza explicará a ela que decidiu tirar os seios durante a transição.

Completamente encantada com a conversa, Ivana pedirá que o personagem de Tarso Brant lhe conte mais detalhes sobre sua vida. Pela primeira vez, a personagem de Carol Duarte entenderá que talvez esteja no corpo errado.

