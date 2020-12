Ivana rasga presente sexy de Cláudio em explosão de raiva · .

Confusa com o próprio gênero, Ivana (Carol Duarte) vai destruir um presente de Cláudio (Gabriel Stauffer) em A Força do Querer. Antes da primeira noite de amor do casal na novela das nove, o rapaz entregará uma camisola sexy à namorada. Porém, a loira não vai se sentir confortável ao se ver com a peça e a rasgará sem dó.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 12 na trama de Gloria Perez, os namorados estarão em uma viagem romântica em Angra dos Reis (litoral do Rio de Janeiro). Após ter ficado um ano nos Estados Unidos para estudar, o jovem voltará ao Brasil para visitar a filha de Eugênio (Dan Stulbach) com quem manteve contato enquanto estava fora do país.

“Hora do presente. Você vai adorar! É lindo, quando eu vi, eu só pensei em você”, dirá o rapaz, entregando uma sacola decorada à loira. Ele mostrará a camisola sexy à amiga de Simone (Juliana Paiva), mas a garota deixará sua decepção com o presente evidente.

“Você quer que eu vista isso?”, retrucará a moça. Cláudio notará o descontentamento da folha da patroa de Zu (Claudia Mello) e tentará se redimir. “Eu sei que você é bolada com essas coisas, eu tô cheio de cuidado com isso. Vai dar certo porque eu te amo, Ivana. Acredita nisso”, justificará.

Carol Duarte em cena de A Força do Querer

Para agradar o rapaz, a loira pegará o presente e irá para o banheiro para colocá-lo. Porém, a filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido) não não ficará contente ao ver a peça feminina em seu corpo. “Tá pronta, Ivana?”, gritará Cláudio do quarto, preocupado com o silêncio.

Desconfortável com a camisola, a personagem se lembrará de quando vestiu um conjunto de lingerie sexy e surtou. A memória traumática a fará ter uma crise de ansiedade, e a loira destruirá a peça com as próprias mãos. Aflita, ela chorará por ter destruído o presente em sua explosão de raiva.

