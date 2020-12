Ivermectina é bom para piolho, não para Covid-19

Ivermectina não tem comprovação científica alguma de que seja eficaz contra a COVID-19. Até o momento nenhum medicamento disponível no mercado possui eficiência para combater o novo coronavírus.

Os remédios não podem garantir a erradicação dos sintomas, nem a diminuição dos mesmos. Além disso, também não existem provas de que impeçam a propagação do vírus pelas pessoas infectadas.

Existem muitas notícias falsas sobre médicos receitarem o remédio aos pacientes com suspeita de Covid-19. Infelizmente elas são perigosas, porque geram atitudes erradas.

Porque a Ivermectina não faz efeito

O medicamento é um antiparasitário bastante usado para controle de piolhos, pulgas e carrapatos em animais. Ele atua no sistema central de vermes causando paralisia muscular e exterminando-os.

A dose que deve ser tomada é de 200 miligramas de uma só vez. Essa quantia funciona porque principalmente para mamíferos. Ainda assim, em algumas espécies a droga pode causar problemas, por ser tóxica.

Foi na Austrália que espalhou-se a primeira teoria sobre a qualidade. Devido a um estudo e nele o Covid-19 foi testado com diversos medicamentos. Como por exemplo:

Sal de cozinha;

Cloroquina;

Água e sal.

A questão é que muitos medicamentos funcionam quando a doença não está em um corpo. Porém, desse modo o tratamento já não é mais eficaz. Por isso, para acabar com o vírus é necessário doses altíssimas. Mas ainda sim pode não ter efeito.

Existem estudos que demonstram a impossibilidade de ministrar doses necessárias em seres humanos. Sendo que a própria pesquisa australiana ressalta que as pessoas não devem usar Ivermectina contra o coronavírus.

Pessoas acham-se protegidas usando semanalmente o remédio. Assim, elas frequentam eventos como:

Baladas;

Festas;

Praias lotadas.

Assim a desinformação pode fazer com que a população não cuide-se mais.

Notícias Falsas

É importante entender que estudos ruins geram resultados que podem gerar erros. Isso acontece pois todos os pesquisadores querem que suas teorias estejam certas. Por isso é preciso se cuidar para ser imparcial.

No caso da Ivermectina, o relatório mostrou que ele não ajudar no tratamento de Covid-19. Mas, muitos leitores preferem não acreditar e espalhar notícias falsas.

No Brasil, a droga foi citada no discurso do presidente dizendo que era um bom tratamento. Mesmo sem prova nenhuma.

Piolhos e pulgas

Ainda não há nenhum remédio contra o novo coronavírus que seja eficiente. Dessa forma, só utilize Ivermectina para tratar piolhos, pulgas ou outros doenças. Caso contrário ele não terá nenhum efeito positivo. Então, por enquanto mantenha seus cuidados. Assim, evita o aumento de casos de Covid em todo o mundo.