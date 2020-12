‘Já jogava assim. Estava à frente muitos anos’

Nesta quarta-feira (2), em entrevista coletiva antes da partida contra o Lech Poznań, da Polônia, pela Europa League, o técnico português Jorge Jesus voltou a chamar atenção nas respostas.

Questionado sobre a forma do Benfica de jogar e se irá promover uma linha de três zagueiros, o Mister deu uma declaração ‘à la’ Vanderlei Luxemburgo. Jorge Jesus afirmou que ‘já jogava assim’ há 10 anos e que ‘estava à frente muitos anos’.

“De momento não. Ainda não nos organizamos num processo muito forte que eu idealizo para o Benfica numa linha de quatro, para poder passar já para uma linha de três. Nos meus primeiros 10 anos de treinador eu já jogava assim. Entretanto já passaram 30. Eu estava à frente muitos anos. É um sistema de jogo muito difícil de trabalhar, ao contrário do que pensam, e eu não consegui trabalhá-lo tanto quanto eu gostava. Uma coisa é começar com esse sistema, outra é durante o jogo fazer uma alteração por 10 ou 15 minutos. Para começar, ainda não tenho a equipe preparada para isso”, afirmou.

O treinador já havia chamado atenção da imprensa internacional após a partida da última segunda-feira, contra o Marítimo, pelo Campeonato Português, na virtória de virada por 2 a 1.

O técnico foi questionado por Rita Latas, do canal Sport TV Portugal, sobre a qualidade do futebol dos Encarnados. Na resposta, Jesus disse que a profissional da imprensa ‘não sabe de qualidade de futebol’.

“Não tenho a mesma opinião que você. Também é natural que você não saiba o que é muita qualidade sobre futebol, não é?”, disse Jorge Jesus.

Nesta quarta, às vésperas da partida pelo torneio continental, Jorge Jesus se explicou e tentou se defender da declaração, que o fez ser acusado de machismo.

“Ainda bem que me fez essa pergunta, porque (as críticas) são injustas, e vou tentar explicar o porquê. Eu respondi a um jornalista. Não respondi se é branco, se é preto, se é uma senhora, se é um cavalheiro… respondi a um jornalista. Respondi dizendo que não estava de acordo com a pergunta que me fez. Não foi por, como querem crer, ser machismo. Não sei o que é isso, machismo”, disse o treinador.

Nesta quinta-feira (03), o Benfica recebe o Lech Poznań no Estádio da Luz tentando fechar sua vaga para o mata-mata da Uefa Europa League. Esta partida terá transmissão ao vivo e exclusiva na tela do FOX Sports a partir das 17h (de Brasília), e tempo real com lances e gols direto no ESPN.com.br.