Já nas oitavas, Chelsea empata com o Krasnodar com gol de Jorginho; Sevilla vence

Mesmo com um time misto no Stamford Bridge, o já classificado Chelsea empatou por 1 a 1 com o Krasnodar pela última rodada do grupo E da Uefa Champions League, nesta terça-feira.

Remy Cabella abriu o placar para os russos aos 24 minutos do primeiro tempo após assistência de Viktor Claesson.

No lance seguinte, porém, o brasileiro Kaio derrubou Tammy Abraham dentro da área. Pênalti convertido por Jorginho para igualar o marcador.

Com o resultado, o Chelsea amplia sua série invicta para 17 partidas (10 vitórias e sete empates) em todas as competições e encerra a chave com 14 pontos, um a mais do que o Sevilla – que também já estava garantido nas oitavas da Champions.

Jorginho é cumprimentado por Havertz após marcar de pênalti pelo Chelsea sobre o Krasnodar Getty

O Krasnodar fica com cinco pontos e se garante na fase mata-mata da Europa League; o Rennes termina com só um ponto.

Na França, o Sevilla conseguiu uma fácil vitória por 3 a 1, gols de Jules Koundé e Youssef En-Nesyri (2); Georginio Rutter descontou de pênalti no final do jogo.