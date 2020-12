‘Já sonha repetir o feito de Jesus’

O Palmeiras é o primeiro semifinalista da Conmebol Libertadores 2020. Na noite da última terça-feira (15), o time dirigido por Abel Ferreira despachou o Libertad, do Paraguai, com uma vitória por 3 a 0 e segue vivo no torneio continental. O triunfo do Alviverde foi destaque na imprensa portuguesa.

O diário O Jogo diz que ‘Abel Ferreira sonha em repetir o feito de Jorge Jesus’. Hoje no Benfica, o português chegou ao Brasil na metade de 2019 e conduziu o Flamengo aos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

No Palmeiras, o novo treinador tem mudado a equipe de patamar. Sob o comando de Abel Ferreira, o time paulista perdeu apenas uma vez, para o Goiás, por 1 a 0, quando teve mais de 22 desfalques. Além disso, houve três empates e outras oito vitórias com Abel como técnico.

Porém, o principal desempenho é no Allianz Parque. O ‘novo Palmeiras’ tem um desempenho incrível dentro da arena. São 20 gols marcados e nenhum sofrido em sete partidas entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Além do Grêmio, o Verdão é o único time que tem chances de títulos em todas as competições restantes. Na coletiva após a vitória da última terça-feira, Abel Ferreira rasgou elogios ao elenco do Palmeiras e destacou a qualidade dos atletas.

“Nunca treinei uma equipe com tanta qualidade como essa, com homens, jogadores que já ganharam títulos, sabem que para ganhar é preciso muito mais do que só ter bons jogadores, e estamos, aos pouquinhos, construindo esse espírito. Se constrói grandes equipes com grandes homens”.

“Disse para eles que para ganhar títulos temos que ter a melhor defesa. Eu falo da forma que defendemos, no momento que estamos defendendo começamos a atacar. Correr para frente a 100km, para trás a 200km. Enquanto estivermos com essa atitude, certamente estaremos mais próximos de ganhar”, finalizou.