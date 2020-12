Jakelyne Oliveira é eliminada de A Fazenda 12 por falta de coragem de se assumir vilã · .

Maior jogadora de A Fazenda 12, Jakelyne Oliveira não sobreviveu à roça contra Biel e Jojo Todynho, dois favoritos ao prêmio, e foi eliminada na madrugada desta sexta-feira (4). Seu medo em assumir a postura de vilã e a necessidade incessante de vender a imagem de “mulher exemplar”, herança dos tempos de Miss Brasil, a fizeram conquistar o ranço dos fãs do reality show.

Nem mesmo o relacionamento com Mariano foi suficiente para mantê-la viva na competição. Embora o sertanejo tenha uma grande torcida, a eliminação da modelo mostra que os fãs dele não têm tanto apreço pela morena, já que não se esforçaram para manter a namorada do cantor viva no jogo.

Jake foi uma das boas surpresas da temporada. Desconhecida do grande público, logo passou a figurar entre os protagonistas por seu excelente desempenho nas provas, que a permitiram exercer o cargo de fazendeira por três semanas. E também por iniciar um namoro com um dos galãs da casa.

Enquanto outros vilões queimaram a largada no início do jogo, como Luiza Ambiel e Lucas Strabko, o Cartolouco, a Miss Brasil agia pelas sombras. Estava a todo momento falando sobre votos, arquitetando estratégias para sair da mira dos votos e plantava sementes de discórdia em pessoas mais influenciáveis, como Stéfani Bays, Tays Reis e até mesmo Mariano.

Precisaram ser eliminados dez participantes para que seus rivais abrissem os olhos e percebessem que Jakelyne não media esforços para manter a coroa em sua cabeça. Afinal, como levantar suspeitas sobre uma mulher que foi eleita Miss Brasil, referência máxima do exemplo conservador daquela que seria a porta-voz da moral e bons costumes?

E foi com sua coluna ereta, palavras bem empostadas, discurso linear e poder de persuasão que ela conseguiu ir mais longe do que um vilão conseguiria chegar. O público já havia percebido que “Jakezine” flertava com a vilania e sonhava com sua presença na roça para eliminá-la prontamente. Mas a casa demorou para notar as incoerências da namorada de Mariano. E ela não quis assumir o posto menos desejado por qualquer participante de reality.

Jake cobrou coerência dos adversários, mas derrapou por diversas vezes com suas incoerências. Estava sempre pronta para avaliar a curva de “evolução” e “aprendizagem moral” de quem estava ao seu redor, e esqueceu de exercer a autocrítica. Adotou a postura de coach de comportamento para ajudar os amigos a se tornarem “pessoas melhores”, mas não se atentou ao próprio discurso. Cobrou prioridade dos outros, mas priorizou somente a si mesma.

Levou quase três meses para protagonizar um barraco digno de uma vilã. Bêbada, foi desmascarada pela própria amiga (Tays) e perdeu a linha. Tarde demais para mostrar que por trás da figura da Miss Brasil existe uma mulher complexa e cheia de recursos que poderiam conquistar os fãs do reality show.

Pelo medo de se assumir vilã, fingiu ser a mocinha. E por querer interpretar o personagem errado foi eliminada do reality show e perdeu a chance de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Foram registrados quase 900 milhões de votos, e Jake recebeu apenas 27,20% dos pedidos do público para permanecer na casa. Jojo foi salva com 39,28%, enquanto Biel obteve 33,52%.

