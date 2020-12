Íris (Deborah Secco) receberá apoio até de sua maior inimiga após a morte repentina e trágica de Ingrid (Lilia Cabral). Em Laços de Família, Camila (Carolina Dieckmann) baixará a guarda em relação à rival e se solidarizará com a dor dela. A estudante falará que jamais desejou uma coisa dessas e até chorará abraçada à tia.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, a mãe de Íris morrerá durante um sequestro relâmpago que as duas sofrerão. Ao tentar não deixar sua filha sozinha nas mãos do bandido, Ingrid levará um tiro no peito e morrerá na hora.

Todos na família ficarão consternados com a tragédia, e Íris sofrerá muito ao ficar órfã de mãe. Ela terá o apoio de Pedro (José Mayer) e Helena (Vera Fischer), e Camila surpreenderá ao oferecer seu ombro e sua ajuda à jovem tia, com quem já brigou muito e até ameaçou de morte.

Antes do enterro de Ingrid, Camila chegará no quarto de Íris. A garota estará vestida de preto e chorando. A filha de Helena se sentará na cama, a abraçará e chorará de maneira muito sincera.

“Eu sinto muito, Íris. Você pode ter certeza que, apesar de todas as nossas brigas, eu jamais desejei isso pra você. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Eu sei que é difícil pra você. É difícil pra mim também, depois de tudo que a gente passou. Mas, se eu puder fazer alguma coisa pra te ajudar… Eu sinto muito, Íris, de verdade”, falará a universitária.

Íris continuará chorando e não responderá nada, mas também não espantará a sobrinha. Camila a deixará sozinha no quarto, muito sentida na novela escrita por Manoel Carlos.

