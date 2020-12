James Wan, de Aquaman, está produzindo novo filme de Van Helsing

O cineasta James Wan está desenvolvendo, como produtor executivo, o novo filme de Van Helsing para a Universal Studios. Junto dele, há também a presença de Julius Avery, de Operação Overlord, que irá atuar como diretor do projeto.

O novo longa-metragem do personagem continua a iniciativa do estúdio de resgatar clássicos do chamado Universal Monsters Pictures para novas versões. Vale lembrar que os atores Edward Van Sloan, Peter Cushing, Anthony Hopkins e Hugh Jackman já deram vida a Van Helsing em outros filmes.

O personagem se originou em Drácula, de Bram Stoker. Ele é descrito como um caçador de vampiros extremamente habilidoso e inteligente. O filme mais recente que o trouxe para o protagonismo foi lançado em 2004, dirigido por Stephen Sommers.

(Reprodução)Fonte: Universal Studios

Embora essa, que é a última produção cinematográfica relacionada a Van Helsing lançada nos últimos anos, não tenha sido um completo fracasso de bilheteria, as críticas negativas por parte do público fizeram a Universal desistir dos planos para uma franquia.

Van Helsing: o que esperar do novo filme?

O roteiro do novo filme foi desenvolvido originalmente por Eric Pearson e será levemente alterado por Julius Avery em revisões posteriores. Por enquanto, não há grandes detalhes divulgados sobre o que a trama irá abordar, mas certamente podemos esperar pelo clássico personagem caçando monstros de todas as formas possíveis.

A expectativa, no entanto, é que a narrativa não caia em clichês de filmes de ação genéricos e traga alguma profundidade para as telas. Com a investida da Universal, depois das expectativas alcançadas com O Homem Invisível, novos filmes chegam para fomentar novamente o que ficou conhecido como Dark Universe.

É o caso de A Mulher Invisível, do spin-off de Drácula, Renfield, Dark Army, The Monster Mash e também The Wolfman, que terá Ryan Gosling no elenco.

Ansioso para esses filmes?