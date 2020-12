Japão fecha fronteiras com todos os países devido nova cepa

O governo japonês anunciou no sábado (26/12) que o Japão fecha fronteiras com todos. A medida foi tomada devido à nova cepa da COVID-19 descoberta no Reino Unido. Porque essa nova mutação parece ser 70% mais transmissível que a anterior.

Em resumo, o decreto começa a valer a partir de segunda-feira (28/12). Sendo que se estenderá ao menos até o final de janeiro do ano que vem. Apenas os estrangeiros que moram no Japão poderão voltar a entrar no país.

O motivo de fechamento das fronteiras

Foram identificados no país mais dois casos com a variante do vírus no país. Assim, as autoridades já encontraram sete infecções da nova cepa na nação. O que preocupa a todos devido o alto nível de contaminação que ela tem.

Os constatados estão sendo monitorados para que não contaminem outras pessoas. Portanto o Japão fecha fronteiras para evitar que outros indivíduos na mesma situação entrem.

Cidadãos japoneses ou habitantes que desejem regressar de outros locais tem passe livre. Assim, pessoas que precisem regressar continuaram com a permissão para adentrar

A Covid-19 no país

No momento a nação já registrou cerca de 218 mil casos da doença e 3.052 mortes. A taxa de mortalidade tem uma proporção de 2,41 a cada 100 mil habitantes. Um número bem menor que no Brasil, onde é 89,9.

O Brasil já atestou 2 casos confirmados de reinfecção, aparentemente nenhum pela nova cepa. Já o Japão fecha fronteira para evitar os danos, enquanto o cada vez mais estrangeiros entram aqui.

A nova cepa tem um grau de infecção muito maior que o antigo contaminante. Por isso, manter os cuidados básicos é primordial para se manter a salvo. Portanto não se esqueça de:

Lavar a mão;

Higienizar produtos e alimentos;

Usar álcool em gel quando estiver fora de casa;

Utilizar a máscara sempre que possível;

Praticar distanciamento social e evitar aglomerações.

A vacina

O país tem providenciado vacinas e um plano imunológico para toda sua população, mas ainda não começou. Isso deve-se ao cuidado das autoridades. Que garantem eficiência e organização.

Começa-se a aplicar a vacina no início de 2021. Mesmo saindo atrás de outros países, a espera está sendo utilizada para tornar o processo ágil. Assim, quando for dado o início a nação espera poder imunizar todos seus habitantes gratuitamente.

Japão fecha fronteira

O Japão fecha fronteira como uma forma de conter a entrada da nova cepa. Necessita-se da medida para que a segunda onda seja mais simples que a primeira. Principalmente enquanto não coloca-se em prática as campanhas de imunização.