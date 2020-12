Jean Carlos marca de falta, e Náutico vence Brasil de Pelotas pela Série B

Na noite desta quinta-feira, o Náutico recebeu o Brasil de Pelotas, no Estádio dos Aflitos, e conseguiu importante vitória por 1 a 0 na luta contra o rebaixamento. Pelo fechamento da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Jean Carlos anotou o gol que deu os três pontos para o Timbu.

Com o mando de campo, o Náutico tratou de comandar as ações no início da primeira etapa e precisou de 20 minutos para abrir o marcador. Em cobrança venenosa em falta lateral, Jean Carlos bateu fechado e, sem desvio algum, a bola morreu no fundo das redes. Ainda antes do intervalo, o Brasil de Pelotas até teve chance de empatar, mas o goleiro Anderson pegou o chute de Rodrigo Ferreira, aos 41, também em cobrança de falta.

Na volta para o segundo tempo, o Náutico teve mais consistência defensiva para anular as investidas dos gaúchos, que corriam atrás do prejuízo. A equipe pernambucana ainda teve a chance de ampliar, novamente com Jean Carlos, mas a finalização do meia, aos 26, explodiu na trave. Com dificuldade para furar a marcação do Timbu, o Brasil de Pelotas não conseguiu chegar com mais perigo e viu a derrota ser decretada com o apito final.

Com o resultado, o Náutico se mantém na 18ª colocação, mas chega a 27 pontos e fica a apenas dois do Paraná, primeira equipe fora do Z4. Já o Brasil, perdeu a chance de pular para a 11ª colocação e continua estacionado em 15º, com 33.