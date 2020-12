Jean Mota perde espaço após substituição e não é testado antes de decisão no Santos

Jean Mota perdeu espaço no elenco do Santos nas últimas semanas e nem foi testado no time para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na arena do rival, pela ida das quartas de final da Libertadores da América.

A última participação do meia ocorreu na vitória por 2 a 1 sobre a LDU, no Equador, no dia 24 de novembro. Na ocasião, ele foi substituído no fim do primeiro tempo em função do desgaste da altitude de quase três mil metros.

Jean foi elogiado pelo auxiliar Marcelo Fernandes, comandante naquela partida, mas nem entrou em campo contra o Sport, a LDU em casa e no clássico diante do Palmeiras.

Como publicou a Gazeta Esportiva, Jobson e Sandry podem pintar no time contra o Grêmio. Dessa forma, Alison não tem presença assegurada. A defesa e o ataque tendem a ter as mesmas peças dos últimos jogos.

Uma provável escalação do Santos é: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Jobson), Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Lucas Braga (Sandry) e Kaio Jorge.