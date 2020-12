Jean Pyerre pode desfalcar o Grêmio diante do Vasco

Durante a vitória do Grêmio contra o Guaraní, que garantiu o Tricolor nas quartas de final da Libertadores, o meia Jean Pyerre deixou o gramado mais cedo com dores musculares.

Apesar da imagem que ligou o sinal de alerta, o meio-campista usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores e afirmou que estava bem.

Porém, a realidade dentro do Grêmio é diferente. Preocupado com o acúmulo de jogos do calendário, a comissão técnica deve poupar o atleta para o fim de semana, quando o Tricolor encara o Vasco pelo Brasileirão.

O grande motivo de poupar o atleta é a Libertadores. Na próxima quarta-feira, o Tricolor abre a série das quartas de final diante do Santos.