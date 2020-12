Jeiza dá aula de amor próprio e joga Zeca para escanteio · .

Jeiza (Paolla Oliveira) mostrará que não precisa do aval de homem nenhum para ser feliz em A Força do Querer. Convidada para ir aos Estados Unidos e ser testada como uma das novas lutadoras de uma empresa de MMA, a policial terá que lidar com a fúria de Zeca (Marco Pigossi). O caminhoneiro vai se opor à viagem. A loira não mudará de ideia e dará um show de amor próprio na novela das nove.

Depois da mais nova briga do casal do folhetim de Gloria Perez, o nortista procurará pela filha de Cândido (Gisele Fróes) para conversar nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 26. Ele esperará que a amada peça desculpas pelo comportamento marrento. “Não tem nada pra me dizer não?”, perguntará o rapaz na porta da casa da noiva.

“Eu? Tenho nada pra te dizer, não. Por que, você tem?”, perguntará a loira, com ironia. Zeca se recusará a dizer algo mais e, sem resposta, a rival de Bibi (Juliana Paes) marchará em direção à sua casa furiosa.

“Tu viu o Zeca? Tava aí na porta andando de um lado pro outro!”, dirá Cândida ao ver a filha chegar. A policial confirmará que viu o amado no caminho, mas que eles não conversaram sobre a viagem que ela fará para os Estados Unidos. “Tem jeito de falar com essa criatura cheia de marra para o meu lado?”, soltará a lutadora.

“Só o que me faltava. Dar duro pra conquistar as coisas na luta, e agora tenho que pedir pro Zeca…”, continuará a aluna de Allan (Raul Gazolla). A amiga de Edinalva (Zezé Polessa) tentará acalmar a filha e pedirá que ela tenha mais paciência ao conversar com o noivo sobre esses assuntos delicados.

Conselho de mãe

“Eu entendo a cabeça de Zeca. Ele não ia empatar tua viagem, nunca que ele iria fazer isso. O que ele queria minha filha, era que você avisasse que ia. Comunicasse a ele. Você convencesse dele te deixar ir”, explicará a veterana.

Mesmo assim, a policial não engolirá o pedido da mãe e baterá o pé dizendo que não precisa pedir permissão para homem nenhum.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

