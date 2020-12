Jeiza joga fama e sucesso para o alto para salvar Zeca · .

Na próxima semana em A Força do Querer, Zeca (Marco Pigossi) será preso, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Jeiza (Paolla Oliveira), que estará nos Estados Unidos com Alan (Raul Gazolla), vai demorar um dias para descobrir que o treinador e sua mãe esconderam isso dela. Ao saber que foi enganada, ela ficará uma fera e decidirá voltar ao Brasil na novela das nove.

Com isso, a lutadora de MMA jogará para o alto a sua grande oportunidade de fazer sucesso e ter uma carreira internacional como atleta. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 8 na reapresentação da trama de Gloria Perez.

Depois que a loira viajar para Los Angeles, Zeca combinará de ir para lá acompanhando Erica Paes, lutadora profissional que faz uma participação especial na novela como ela mesma.

A filha de Cândida (Gisele Fróes) estranhará a demora do namorado, mas Alan inventará que ele e Erica estão em uma cidade vizinha, na casa da irmã da lutadora. Assim, ele conseguirá enrolar Jeiza.

No Brasil, Zeca terá sido preso e transferido para um presídio. Ele ficará magoado por não ter notícias da loira. A policial flagrará Alan ao telefone falando da prisão de seu noivo e o pressionará para saber a verdade. “Que foi que aconteceu com Zeca? Não me esconda nada”, dirá.

“Eles não saíram do Brasil. Houve um problema, me deixa explicar?”, pedirá o fortão. Alan contará a Jeiza que omitiu a informação da prisão porque ela tinha compromissos importantes. Ele revelará que Zeca foi acusado de envolvimento com um traficante de drogas do Pará e teve sua ordem de prisão decretada.

Desespero e decepção

O treinador também explicará que, por isso, impediram o embarque do caminhoneiro para os Estados Unidos e o prenderam no aeroporto, mas que uma advogada está cuidando de tirá-lo da cadeia. A policial descobrirá ainda que sua mãe também a enganou, a pedido de Alan.

“Deixe que no meu bem penso eu! Vocês não tinham o direito de me esconder uma coisa dessa. Não tinham. Não sou criança pra precisar ser enganada, nem distraída. Não vou perdoar”, esbravejará Jeiza, revoltada. Depois de chorar escondida, ela avisará Alan da sua decisão de ir embora.

“Você tá se escutando? É a sua chance! O cinturão está ali. É só esticar a mão que ele vai ser seu”, comentará o treinador. “Eu não sou uma máquina. Dane-se o cinturão, dane-se tudo: eu estou voltando”, afirmará a policial. Ela arrumará as malas e irá para o aeroporto disposta a pegar o primeiro voo que conseguir para o Brasil.

