Jesé, ex-Real Madrid, encaminha rescisão com o PSG, que irá se livrar de salário de R$ 2,6 milhões/mês

Segundo o jornal francês Le Parisien, a triste história entre Paris-Saint Germain e o atacante espanhol Jesé está próxima de acabar.

De acordo com o diário, a equipe da capital francesa e o jogador estão perto de chegar a um acordo para encerrar o contrato do atleta, que iria até junho de 2021.

O ex-Real Madrid é considerado por muitos como a pior contratação da história do PSG.

Desde que foi comprado do gigante merengue, na temporada 2015/16, por 25 milhões de euros (R$ 156,68 milhões, na cotação atual), o espanhol jamais conseguiu se firmar na França.

Pelo contrário: além do péssimo desempenho em campo, ainda chamou a atenção por vários problemas fora das quatro linhas e foi emprestado sucessivamente sem nunca dar certo em qualquer outro clube.

Pior que isso: Jesé tem um salário de 420 mil euros brutos (R$ 2,632 milhões) por mês, pesando ainda mais a já ocupada folha salarial dos parisienses.

Jesé durante amistoso entre PSG e Nuremberg, em 2019 Getty Images

Na atual temporada, o jogador só foi utilizado duas vezes pelo técnico Thomas Tuchel, somando meros 22 minutos em campo.

O Le Parisien informa, inclusive, que o espanhol foi liberado para se ausentar dos treinamentos e viajar às Ilhas Canárias, na Espanha, onde alegou ter “problemas pessoais” para resolver.

Vale lembrar que a imprensa de fofocas da Europa revelou que o atacante traiu sua esposa, Aurah Ruiz, com a modelo/atriz Rocío Amar, e, desde então, sua vida extracampo se transformou em um turbilhão.

O jornal de Paris, no entanto, diz que as justificativas do PSG para encerrar o contrato de Jesé são puramente esportivas, não tendo qualquer relação com sua complicada vida fora dos gramados.

Cabe ainda ressaltar que, durante a última janela de transferências, o diretor esportivo do Paris, Leonardo, tentou emprestar o espanhol de todas as formas.

No entanto, o único clube que se interessou foi o pequenino Elche, da Espanha, que não teve qualquer condição de bancar o salário de Jesé e rapidamente pulou fora.