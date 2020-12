Jéssica acusa Felipe de ter fetiche por deficiente física e se estrepa · .

Jéssica (Karen Junqueira) perderá a linha e acabará descendo do salto ao ser dispensada por Felipe (Marcos Pitombo) em Haja Coração. A patricinha perceberá que o rapaz está apaixonado pela empregada e o acusará de ter fetiche por deficiente física, por causa do problema que Shirlei (Sabrina Petraglia) tem na perna. Com nojo das palavras da loira, o publicitário a enxotará de sua agência e exigirá que ela não o procure mais.

Jessica irá até a agência de Felipe para se desculpar sobre a maneira como se terá se comportado na casa dele. “Meu amor, me perdoa? Eu andei nervosa, você sabe. São os preparativos pro casamento. Pode parecer meio fútil, mas eu fico ansiosa. Acabo exigindo demais de você, brigando por coisa boba. Por causa da Shirlei…”, começará ela.

O rapaz concordará e dirá que a noiva pegou pesado. “Você me conhece, sabe que eu adoro ser o centro das atenções. Mas eu prometo mudar, só diz que me perdoa”, pedirá a loira. “Tá, Jéssica. Eu te perdoo”, responderá Felipe, sem muita paciência para as lamentações dela.

Com as desculpas aceitas, Jéssica começará a beijar o noivo, que não retribuirá. O publicitário segurará as mãos dela e interromperá os beijos. “Eu disse que te perdoo, mas não quero mais casar com você”, deixará claro.

“Não brinca comigo, Felipe. Você não pode estar falando sério. É por causa dela? Por causa da Shirlei?”, começará a se descontrolar a vilãzinha. “Meu amor, eu já entendi. Tudo bem! A menina foi esperta. Ela ficou te tentando, não foi isso? Você não resistiu? Mas olha, você não precisa terminar por causa disso. Cê tem sangue quente que eu te conheço, e mulher quando quer uma coisa, consegue. Eu sei”, falará ela, já fora de si.

reprodução/tv globo

Marcos Pitombo em cena de Haja Coração

Preconceituosa

Felipe mandará a personagem de Karen Junqueira encerrar o discurso. “Pode parar! A Shirlei não é esse tipo de pessoa que você fica insinuando, não”, brigará ele.

“Pera aí, você tá apaixonado pela empregadinha? Não acredito, você se apaixonou por ela! Como você tem coragem de me trocar por aquela… Felipe, ela é doméstica e ainda tem uma perna maior que a outra. Isso é nojento”, destilará todo seu veneno.

Chocado com os absurdos que escutará, Felipe dará um basta. “Chega, chega, Jéssica! Tô numa boa falando com você, sendo legal, mas não dá! Jéssica, eu e você, acabou!”, enfatizará o rapaz, esclarecendo o pé na bunda na patricinha.

“É fetiche, é isso? Você tem fetiche por deficiente física? Fala, eu só quero entender”, perguntará Jéssica. Com nojo das palavras da agora ex-noiva, Felipe a pegará pelo braço e a arrastará para fora de sua sala, a levando até a saída de sua agência.

“Você não quer uma explicação? A explicação é essa: eu quero você fora da minha vida. Bota uma coisa na sua cabeça, a Shirlei pode ter um problema físico, mas a deficiente aqui é você. Deficiente de valores. Não me procura mais”, falará o publicitário, que se virará e deixará a loira cheia de ódio e jurando vingança.

A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e voltará ao ar em 2021.

