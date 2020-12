Jesus abre o jogo e revela o que ex-seleção brasileira disse aos jogadores do Benfica após vice para o Porto: ‘Que sirva para aprendermos’

Nesta quarta-feira (23), o Porto levou a melhor sobre o Benfica, em Aveiro, e ficou com o título da Supertaça. Ao fim do jogo, ainda no gramado, Luisão, ex-jogador das Águias e seleção brasileira, e que ficou no banco de reservas durante toda a partida substituindo diretor-geral Tiago Pinto, com COVID-19, conversou com todos os atletas e o tom da conversa não pareceu nada amigável, com o antigo capitão gesticulando bastante.

Durante a coletiva de imprensa após o jogo, Jesus foi questionado sobre a conversa de Luisão com os jogadores e negou que o ex-Benfica, de alguma forma, tenha repreendido os atletas.

“Luisão não repreendeu os jogadores…O Luisão não gosta de perder, como não gosta o treinador nem os jogadores. Foi capitão de equipe durante vários anos, estava triste como estou eu, o Rui (Costa), e todos”, começou por dizer o Mister.

“Deu uma opinião, não fez qualquer repreensão aos jogadores. Disse que foi a primeira final que perdemos, que sirva para a gente aprender, que o Benfica é o Benfica”, finalizou.

Esta foi a quarta vitória consecutiva do Porto sobre o Benfica levando em consideração só últimos confrontos. Nos últimos 10 jogos, a soberania dos Dragões também é grande: 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas.