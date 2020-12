Jô celebra fim de jejum e vê Corinthians com chances de classificação para a Libertadores: ‘Não é exagero’

Na última segunda-feira (21), Jô conseguiu ajudar o Corinthians a vencer o Goiás, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro, com o gol da virada no segundo tempo, seu primeiro em mais de 100 dias sem marcar. O atacante celebra o fim do jejum com o importante gol e, em entrevista ao repórter Flávio Ortega, relembrou do período que ficou de fora dos gramados, explicando que um retorno adiantado pode ter contribuído para sua ‘seca’.

Jô comemorando gol marcado pelo Corinthians contra o Goiás pelo Brasileirão Danilo Fernandes/FramePhoto/Gazeta Press

“Pelo fato da minha lesão, depois veio a COVID-19. Foram, no total, 10 jogos. Acredito que em 10 jogos pela forma como eu venho trabalhando e me empenhando eu acho que sairia o gol. Tinha que ser, passei por esse momento, porque eu não tive esse tempo no começo, na minha volta”, disse.

“O planejamento era, sim, eu ficar um tempo treinando depois de 7 meses sem jogar, mas veio a lesão do Boselli no segundo jogo que ele jogou e acabou apressando a minha reestreia. Foi até um começo bom, mas fisicamente a gente sabia que estava no limite e a qualquer momento poderi vir uma contusão. Tanto que veio”, completou.

O gol marcado, porém, poderia ter saído antes, não fossem alguns centímetros. Na primeira etapa, o atacante completou um belo lance de Gustavo Mosquito, mas, por estar impedido, a jogada acabou sendo anulada. Jô ainda brincou que não reclamaria se o companheiro tivesse marcado em vez de passar a bola.

“Foi muito bonito mesmo, quando a gente fala em evolução é esse tipo de jogada. Um jogo vertical, para a frente e foi realmente um pecado. Até o Mancini brincou com o Mosquito falando que ele poderia ter chutado, feito o gol e eu não ia reclamar e ia abraçar ele (risos). E eu, por alguns centímetros, acabei ficando impedido. Mas foi uma linda jogada que mostra como a gente tem evoluído e jogado bem melhor e mais bonito”, afirmou.

Depois da vitória, o Corinthians passou a ocupar a 9° posição na classificação do Brasileiro, ficando a cinco pontos do rival Palmeiras, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Para Jô, a disputa por uma vaga no torneio já é realidade.

“Não é exagero, até pela posição que a gente se encontra. Matematicamente, a chance já é bem clara, a evolução da equipe. E nós dentro do clube sempre acreditamos, a gente sempre foi passo a passo. Primeiro, se afastar da zona do rebaixamento, segundo, ficar no meio da tabela e, agora, já se aproximando do pelotão lá de cima com muito campeonato ainda para rolar”, apontou.